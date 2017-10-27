الأمواج تزيد من معاناة العالقين الروهنجيا (فيديو)

تواصل- وكالات:

قال لاجئون روهنجيون عالقون على الحدود بين ولاية أراكان بميانمار وبنجلاديش إن الأمواج زادت من وضعهم الكارثي؛ بسبب طمرها للخيام البدائية التي نصبوها هناك.

ووثق اللاجئون العالقون وضعهم المأساوي بمقطع فيديو – حصلت عليه وكالة أنباء أراكان – وقال فيه أحد اللاجئين إنهم على تلك الحال منذ عدة أيام ويحاولون منع أمواج البحر من الوصول إلى الخيام التي يقيمون فيها عبر حواجز ترابية والتأقلم مع الوضع ريثما يستطيعون الانتقال للطرف الآخر.

وسُمِعَ صوت لأحد العالقين وهو يقول: ” انظروا إلى حالنا. الأمواج أفسدت كل شيء. ما نفعله بالليل يفسد في الصباح. لا أدري كيف سيكون حالنا. حاولوا أن تساعدونا. نطلب العون من الله ثم منكم. إلى متى نستطيع أن نستمر بهذا الشكل”.

ودعا العالقون إلى أنها ء وضعهم والتدخل بنقلهم إلى بنغلادش قائلين: ” توسطوا لنا عند السلطات البنجالية لكي تنقلنا من هنا. نحن في وضع مأساوي للغاية “.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنجيا “مهاجرين غير شرعيين” من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم، وبسبب الحملة العسكرية التي تشنها قوات ميانمار فر أكثر من 600 ألف شخص إلى بنجلادش.