الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

3

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن ما أشير إليه بأحد المقاطع المتداول بواسطة وسائط التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عن بيع المخدرات بأحد أحياء العاصمة المقدسة بشكل علني مجافٍ للحقيقة وبعيداً كل البعد عن الواقع.

وأوضح أن الموقع المشار إليه منطقة جبلية عشوائية وعرة المسالك توجد به مخالفات كغيره من الأحياء العشوائية، إلا أنها لا تصل إلى ارتكابها بشكل علني، حيث يخضع كغيره للرصد والمتابعة والعمليات الأمنية الدقيقة، وقد استُهدف خلال العام المنصرم من قبل أفرع العام بـ (٤٥) حملةً أمنيةً أسفرت عن ضبط ( ١٣٩٠٠) حالة متنوعة ومنذ مطلع هذا العام وحتى تاريخه نُفذت بالموقع ذاته (١٢) حملةً أمنيةً أسفرت عن ضبط (١٧٢١) حالة متنوعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اختفاء فتاة مصرية في مكة منذ 6 أيام

اختفاء فتاة مصرية في مكة منذ 6 أيام

شرطة مكة توضح ملابسات محاولة رجل أمن لإركاب فتاة في دورية بجدة (فيديو)

شرطة مكة توضح ملابسات محاولة رجل أمن لإركاب فتاة في دورية بجدة (فيديو)

طوق أمني من 37 مركزًا حول منى وعرفات ومزدلفة لمنع الحجاج المخالفين

طوق أمني من 37 مركزًا حول منى وعرفات ومزدلفة لمنع الحجاج المخالفين

قائد مهام شرطة مكة يتفقد سير العمل بمركز «البهيتة»

قائد مهام شرطة مكة يتفقد سير العمل بمركز «البهيتة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد
«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد

التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    زائر

    الموقع مشهور بييع المخدرات ويعرفونه اهل مكة وما جارزها

    اضافة رد
  3. ١
    زائر

    يجب القبض على صاحب الفديو لتشهيره وكذبه على الناس اتمنى ان تطبق العقوبه الشديده عليه لكي يكون عبره لغيره اضهر صور ناس بالفديو واتهمهم يجب محاكمته

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>