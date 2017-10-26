شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن ما أشير إليه بأحد المقاطع المتداول بواسطة وسائط التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عن بيع المخدرات بأحد أحياء العاصمة المقدسة بشكل علني مجافٍ للحقيقة وبعيداً كل البعد عن الواقع.

وأوضح أن الموقع المشار إليه منطقة جبلية عشوائية وعرة المسالك توجد به مخالفات كغيره من الأحياء العشوائية، إلا أنها لا تصل إلى ارتكابها بشكل علني، حيث يخضع كغيره للرصد والمتابعة والعمليات الأمنية الدقيقة، وقد استُهدف خلال العام المنصرم من قبل أفرع العام بـ (٤٥) حملةً أمنيةً أسفرت عن ضبط ( ١٣٩٠٠) حالة متنوعة ومنذ مطلع هذا العام وحتى تاريخه نُفذت بالموقع ذاته (١٢) حملةً أمنيةً أسفرت عن ضبط (١٧٢١) حالة متنوعة.