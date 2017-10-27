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أركوس تُطلق هاتفها “دايموند أوميغا” الفاخر

أركوس تُطلق هاتفها “دايموند أوميغا” الفاخر
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تواصل – وكالات :

أعلنت شركة أركوس عن إطلاق هاتفها الذكي Diamond Omega من الفئة الفاخرة. وأوضحت الشركة الفرنسية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة قياس 5.73 بوصة بدون حواف ويعمل بدقة وضوح 2040×1080 بكسل، علاوة على أن الشاشة IPS LCD مزودة بزجاج غوريلا لحمايتها من الخدوش والأضرار.

ويأتي هاتف “دايموند أوميغا” الجديد في جسم مصنوع من المعدن والزجاج وينبض بداخله معالج كوالكوم “سناب دراغون 835” ثماني النوى، مع ذاكرة عشوائية سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت.

وتروج الشركة الفرنسية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تجهيزه باثنين من الكاميرات المزدوجة، حيث تعمل الكاميرا الخلفية بدقة 12 أو 23 ميغابيكسل، وتلتقط الكاميرا الأمامية الصور بدقة 5 ميغابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتشتمل الكاميرا على العديد من الوظائف مثل وضع HDR والتعرف على الوجوه وتسجيل مقاطع الفيديو فائقة الوضوح 4K بسرعة 30 صورة في الثانية.

ومن ضمن التجهيزات التقنية الأخرى، التي يتضمنها هاتف أركوس Diamond Omega الجديد، مستشعر بصمة الأصابع وبطارية بسعة 3100 مللي أمبير/ساعة، وقابس 3.5 مم، مع الاعتماد على نظام جوجل أندرويد 7.1.

وأعلنت شركة أركوس عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من نوفمبر بسعر نحو 500 يورو.

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