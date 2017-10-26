حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إن “الدوريات البحرية بقطاع أملج بمنطقة تبوك، تمكنت من إحباط عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر بعد أن وردت معلومات عن الاشتباه بأنابيب بلاستيكية (مواسير) يظهر جزء بسيط منها على سطح البحر ومربوطة في أحد الشعب المرجانية للجزر القريبة من حدود مسؤولية قطاع أملج”.

وأضاف المتحدث الرسمي: “على الفور تم تطويق الموقع وتكليف الدوريات البحرية المساندة وفرق الغواصين بتمشيطه وتكثيف عمليات البحث؛ والذي نتج عنها العثور على ٤ مواسير بلاستيكية مغلقة من الجانبين؛ اتضح من انتشالها وتفتيشها احتوائها على ما مجموعه ٩٠٧ أكياس بلاستيكية بها ٩٠٧٠٠٠ قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون).