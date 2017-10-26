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سحب مسؤولية مراكز رؤية وحضانة الأطفال من الشرطة وإسنادها لجمعيات خيرية

سحب مسؤولية مراكز رؤية وحضانة الأطفال من الشرطة وإسنادها لجمعيات خيرية
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تواصل- الرياض:

بدأت وزارة العدل في إعفاء مراكز الشُرط بالمناطق والمحافظات من المسؤولية عن مراكز الرؤية والحضانة والزيارة، وشرعت في إسناد المهمة إلى الجهات الخيرية.

وأشاد مدير محفظة التنفيذ بوزارة العدل علي الرشود بالخطوة، معتبراً أن إجراء الزيارة في مراكز الشُّرط غير مناسب لطبيعة الطفل ولطبيعة القضية، إذ يجب توفير بيئة مناسبة للوالدين لرؤية الطفل والابتعاد عن أي شيء يمكن أن يؤثر بشكل كبير في نفسية الطفل.

وأكد أن البديل الأنسب الذي تم إيجاده وتجربته خلال الفترة الماضية هو المركز النموذجي المقام حالياً في الرياض، مشيراً إلى أن التجربة تمت أيضاً في جدة ومحافظات أخرى.

وتابع، أنه سيتم توفير مشرفات قانونيات بالمركز للتحكم في مسألة الزيارة والنماذج التي تكتب أثناء الزيارة والحقوق القانونية للطرفين، وكذلك إشراف نفسي واجتماعي لتهيئة الطفل للانتقال لاحقاً إلى حاضن جديد كأحد الأبوين، مؤكداً أنه يلزم أن تكون هناك بيئة مهيأة وألعاب جماعية تسمح للطفل أن يلعب مع أبيه أو أمه في المكان تحت إشراف المشرفة الاجتماعية والنفسية.

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