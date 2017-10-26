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1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أسهمت الجهود الدعوية المتواصلة التي قدمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض خلال العام الماضي 1438هـ في اعتناق 1469 رجلاً وامرأةً الإسلام ينتمون إلى 18 جنسية.

وبيّن التقرير السنوي الصادر عن أعمال المكتب ومناشطه خلال العام الماضي، أن تلك الجهود نفذت عبر برنامج ملتقى بشائر الخير الأسبوعي استفاد منها (3580) شخصاً من جنسيات مختلفة، أسلم منهم (219) شخصاً. وبرنامج الجولات الدعوية اليومية لدعوة غير المسلمين ومتابعة المسلمين الجدد؛ حيث تم تنفيذ (209) جولات استفاد منها (3537) شخصاً، أسلم منهم (256) شخصا، كما قام المكتب بتفطير أكثر من (26200) صائم خلال شهر رمضان، وتسيير (28) رحلة عمرة، استفاد منها (1378) شخصاً.

وأفاد أن عدد المحاضرات والدروس التي نظمها المكتب بعدة لغات بلغ (1743) محاضرة، استفاد منها قرابة (179 ألف) رجل وامرأة، وتم في جميع تلك البرامج وغيرها توزيع مواد دعوية ما بين ترجمات لمعاني القرآن وكتب وأشرطة ومطويات، بلغت أكثر من (122 ألف) مادة.

وضمن البرامج التعليمية الشرعية للجاليات أبان التقرير أن عدد المنتظمين في برنامج تبصرة التعليمي بلغ (140) طالباً من جنسيات مختلفة تخرج منهم (21) طالباً من البرنامج، وبلغ عدد أبناء الجاليات الملتحقين ببرنامج بليغ (30) طالباً، وعدد المستفيدات من دورات المكتب التعليمية (2600) امرأة من عدة جنسيات.

واستعرض التقرير البرامج النسائية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي ومن أبرزها: برنامج الدعوة في المشاغل النسائية حيث تم تنفيذ (559) زيارة لأكثر من (150) مشغلاً في أحياء شمال الرياض، استفاد منها (2830) امرأة، وأسلمت منهن (9) نساء. وبرنامج “الدعوة في مركز رعاية شؤون الخادمات حيث نفذت (97) زيارة، استفاد منها (2151) امرأة، أسلمت منهن (16) امرأة. وبرنامج الدعوة في المستشفيات والمراكز الصحية الذي خرج بـ (108) جولات دعوية نفذت في (52) مستشفى ومركزاً صحياً في شمال الرياض، وأسلمت خلاله (10) نساء.

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