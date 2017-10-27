لماذا يعتنق السجناء في أمريكا الاسلام دون غيره؟ (فيديو)

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بثت شبكة (CNN) الأمريكية برنامجاً سلط الضوء على أسباب اعتناق السجناء في أمريكا الدين الاسلامي عن غيره من الأديان.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي بثته الشبكة، ضمن برنامج “هذه هي الحياة مع ليزا لينغ”، عدد كبير من السجناء وهم يؤدون الصلاة جماعة في مكان مخصص للصلاة داحل السجن.

وفي لقاء لمقدمة البرنامج مع السجناء تسألهم من اعتنق الاسلام في السجن فيرفع العدد الأكبر منهم أيديهم، مؤكدين أنهم اعتنقوا الاسلام داخل السجون.

وأوضح عدد من السجناء خلال البرنامج الأسباب الحقيقية التي تدفعهم إلى اعتناق الإسلام واختياره دينا لهم، ومن بينها أن الإسلام يغيرهم إلى الأفضل ويشعرهم بالاطمئنان ويغيرهم كليا نحو الأحسن، كما أنهم وجدوا حقيقة الإيمان في الإسلام.