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«911» يدشن حسابه الرسمي على «تويتر»

«911» يدشن حسابه الرسمي على «تويتر»
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تواصل – فريق التحرير:

دشن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي ” MOI_911″ كمنصة تفاعلية لتلقي الآراء والارتقاء بالخدمات، ونشر الحساب أول تغريداته المتضمنة “المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية يرحب بكم في حسابه الرسمي”، اتبعها بتغريدة “ليكون نافذة من خلالها يمكن المشاركة بالآراء والملاحظات للارتقاء بأفضل الخدمات التي يقدمها المركز وعمليات 911”.

يُذكر أن المركز يهدف إلى تحقيق الريادة الأمنية العالمية لتصبح مملكتنا من أكثر دول العالم أمناً وأماناً، ويمثل المركز منظومة أمنية شاملة روعي في تصميمها أعلى المعايير التقنية والفنية والموارد البشرية، بهدف بناء مفهوم عمليات مشترك تحت مظلة رقم موحد للطوارئ 911 لتحقق سرعة الاستجابة الفعالة لجميع البلاغات الأمنية والحوادث والاتصالات والخدمات الإنسانية، من خلال التنسيق والتكامل بين كل الجهات المعنية.

ويتلقى المركز الاتصالات بـ 7 لغات عالمية، وهي: العربية، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الفارسية، الإندونيسية والأوردية، ويتم خلال تلقي البلاغ تحديد موقع الحادث، وتمرير البلاغ للجهات المختصة خلال 45 ثانية، وتوجيه الدوريات الأمنية على الوجه المسؤول إلى موقع الحادث، ليتم تحديد نوع وطبيعة الحادث والإجراء المناسب للتعامل الأمثل معه، بحسب نوعه ودرجته وتنفيذ المهمة في أسرع وقت وبحرفية عالية.

يُذكر أن المركز يتكون من 5 أقسام، قسم تلقي البلاغات، حيث يتم الرد خلال 3 ثوانٍ، وقسم ترحيل البلاغات لأخذ المعلومات وتمرير البلاغ ميدانياً، وقسم المتابعة الأمنية، وقسم إدارة الأزمات والكوارث، والقسم النسائي.

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