إيقاف موظف عربي تطاول على المملكة بكتابات مسيئة

تواصل- الرياض:

أوقفت شركة محلية، موظفا عربيا عن العمل، ورفعت شكوى ضده للجهات المسؤولة، لتعمده الإساءة للمملكة والشعب السعودي بكتابات مسيئة في موقع التواصل الاجتماعي، وفقا لـ”عكاظ”.

ورصد كتابات الموظف أحد المواطنين، ووجه تغريدة مباشرة للشركة متسائلاً هل هذا يرضيكم؟، فيما ردت الشركة عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، أن الموظف لا يمثل إلا نفسه ورأيه لا يمثل رأي الشركة، وسيكون عبرة لغيره حتى يعلم الجميع أنه لا تهاون في ما يمس المملكة وشعبها.

ولفتت الشركة إلى أنه تم رفع الموضوع لقسم الموارد البشرية، ويجري اتخاذ اللازم، وشكوى للجهة المسؤولة.