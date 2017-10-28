«النيابة العامة» توضح متى يجوز «القبض والتفتيش والسجن»

تواصل – الرياض:

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيها :” لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً من الإجراءات الجزائية.”