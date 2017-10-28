«النيابة العامة» توضح متى يجوز «القبض والتفتيش والسجن»

تواصل – الرياض:
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً.
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيها :” لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً من الإجراءات الجزائية.”
طيب وش الحالات المنصوص عليها بما انه كل من حاء فتشنا ولا لنا كلمه على احد
التعليق
وفسر الماء بعد الجهد بالماء !!
طيب وشهي الاجراءات المنصوص عليها ؟!!!
ماهي الأحوال التي يسمح فيها بالإيقاف والتفتيش ؟
من حق المواطن أن يعرف ذلك.
أنتم ماتفهمون ،
أبسطها لكم:
لا يجوز القبض على اَي إنسان أو تفتيشة أو توقيفة أو سجنة إلا إذا كان يجوز القبض علية أو تفتيشة أو توقيفة أو سجنة .