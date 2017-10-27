محكمة كندية تُبرّئ مبتعثاً سعودياً حاول ذبح زميلته بالجامعة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

محكمة كندية تُبرّئ مبتعثاً سعودياً حاول ذبح زميلته بالجامعة

محكمة كندية تُبرّئ مبتعثاً سعودياً حاول ذبح زميلته بالجامعة
0

تواصل – وكالات:

برأت محكمة كندية، المبتعث السعودي والمتهم بمحاولة قتل الطالبة الكندية، من التهمة بعد أن اتضح لها بأنه غير مسؤول عن تصرفاته لأسباب عقلية.

وأوضح القاضي الذي ينظر القضية، أنه تبين للمحكمة أن المتهم ثامر حميد المستادي، البالغ من العمر 18عاماً، يعاني من مشكلة عقلية دفعته للهجوم على الطالبة ماري هير، البالغة من العمر 20 عاماً، ومحاولة قتلها، مضيفاً وفقاً لمواقع إعلامية كندية أن المحكمة قررت إحالة المتهم لمستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج بحسب “العربية نت”.

وأثبت محامي “المستادي”، للمحكمة أن موكله لم يكن يدري بما يفعل عندما قام باقتحام غرفة الطالبة ومحاولة قتلها بوضع سكين على عنقها، مشيراً إلى أن موكله اعترف بمحاولة ذبح الطالبة غير أن اعترافه كان مستنداً إلى ظنه أنها “شيطان”.

وقدم المحامي للمحكمة دليلاً يثبت مراجعة المستادي لإحدى المستشفيات قبل الحادثة طلباً للعلاج النفسي من اضطرابات نفسية يعاني منها، إضافة لشهادة أحد المحققين بأن الطالب كان يبكي بعد اعتقاله ويسأل عما إذا كان الطالبة ستعيش أم لا، مطالباً بنقل اعتذاره لها.

ووقعت الحادثة في أكتوبر من العام الماضي 2016، عندما طرق المستادي باب غرفة الطالبة الكندية بالسكن الجامعي، وبعد فتحها الباب قام بوضع سكين على عنقها ووضع يده على فمها لإسكاتها، غير أنها تمكنت من التخلص منه وطلب النجدة، بعد أن تسبب لها في جروح بالرقبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الشرطة تزيح الستار عن مقتل «مواطنة القطيف» طعنًا

الشرطة تزيح الستار عن مقتل «مواطنة القطيف» طعنًا

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

تفاصيل جديدة في جريمة مقتل مواطنة داخل منزلها بالقطيف

تفاصيل جديدة في جريمة مقتل مواطنة داخل منزلها بالقطيف

تحذير.. أنواع من الفئران لا تموت بـ«السم»

تحذير.. أنواع من الفئران لا تموت بـ«السم»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد
«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>