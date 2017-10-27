محكمة كندية تُبرّئ مبتعثاً سعودياً حاول ذبح زميلته بالجامعة

تواصل – وكالات:

برأت محكمة كندية، المبتعث السعودي والمتهم بمحاولة قتل الطالبة الكندية، من التهمة بعد أن اتضح لها بأنه غير مسؤول عن تصرفاته لأسباب عقلية.

وأوضح القاضي الذي ينظر القضية، أنه تبين للمحكمة أن المتهم ثامر حميد المستادي، البالغ من العمر 18عاماً، يعاني من مشكلة عقلية دفعته للهجوم على الطالبة ماري هير، البالغة من العمر 20 عاماً، ومحاولة قتلها، مضيفاً وفقاً لمواقع إعلامية كندية أن المحكمة قررت إحالة المتهم لمستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج بحسب “العربية نت”.

وأثبت محامي “المستادي”، للمحكمة أن موكله لم يكن يدري بما يفعل عندما قام باقتحام غرفة الطالبة ومحاولة قتلها بوضع سكين على عنقها، مشيراً إلى أن موكله اعترف بمحاولة ذبح الطالبة غير أن اعترافه كان مستنداً إلى ظنه أنها “شيطان”.

وقدم المحامي للمحكمة دليلاً يثبت مراجعة المستادي لإحدى المستشفيات قبل الحادثة طلباً للعلاج النفسي من اضطرابات نفسية يعاني منها، إضافة لشهادة أحد المحققين بأن الطالب كان يبكي بعد اعتقاله ويسأل عما إذا كان الطالبة ستعيش أم لا، مطالباً بنقل اعتذاره لها.

ووقعت الحادثة في أكتوبر من العام الماضي 2016، عندما طرق المستادي باب غرفة الطالبة الكندية بالسكن الجامعي، وبعد فتحها الباب قام بوضع سكين على عنقها ووضع يده على فمها لإسكاتها، غير أنها تمكنت من التخلص منه وطلب النجدة، بعد أن تسبب لها في جروح بالرقبة.