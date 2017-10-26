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وفاة الشيخ محمد لطفي الصباغ أستاذ علوم القرآن والحديث بالرياض .. فجر اليوم

وفاة الشيخ محمد لطفي الصباغ أستاذ علوم القرآن والحديث بالرياض .. فجر اليوم
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تواصل – الرياض

توفّي العالم المحقق الشيخ محمد لطفي الصباغ أستاذ علوم القرآن والحديث بجامعة الملك سعود، فجر اليوم الجمعة في الرياض.

ونعى الدكتور د. خالد الخشلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة في الرياض، الشيخ الصباغ قائلاً: رحم ﷲ الشيخ محمداً وأسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم لخدمة السنة النبوية، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.”

طلاب العلم والدعاه

ودشن مغردون وسم بعنوان #وفاة_الشيخ_محمد_لطفي_الصباغ، نعوا فيه الفقيد، وقال  الباحث الشرعي يعقوب بن مطر العتيبي‏: “توفّي فجر اليوم الجمعة في الرياض، الشيخ محمد لطفي الصباغ، رحم الله هذا العالِم المحقق الكبير، وأسكنه الفردوس الأعلى،وأحسن عزاء الجميع.”

ونعى  الدكتور هشام الحلاف الأستاذ ب‏قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى، الشيخ محمد لطفي الصباغ، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

وقال د محمد التركي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود، “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي صباح اليوم الشيخ د. محمد لطفي الصباغ، رحمه الله، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.”

وقال الداعية إبراهيم بن سعد الزير‏، “اللهم ارفع درجته في المهدييين، واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه.”

الفقيه الباحث 

والدكتور محمد بن لطفي الصباغ، هو أبو لطفي، محمد بن لطفي بن عبد اللطيف بن عمر بن درويش بن عمر بن درويش بن محمد بن عمر بن محمد ياسين الصباغ، مت علماء السلف، باحث وفقيه وداعية مربٍّ، ووجيه مُصلِح، من عُلَماء اللغة العربيَّة وأُدَبائها، وباحثٌ ومحقِّق، وكاتبٌ ومصنِّف، وخَطيبٌ ومحاضِر، من الفُصَحاء الأَبْيناء.

الولادة والنشأة وحفظ كتاب الله

ولد الدكتور الصباغ في دمشق عام 1930م، وقرأ القرآن كله على رواية حفص مرتين على القارئ المتقن الشيخ سليم اللبني – رحمه الله – ، قراءة مستوفية لأحكام التجويد، ثم قرأ على شيخ القراء في بلاد الشام الشيخ كريم راجح الذي كتب له إجازة بالإقراء. وتلقى العلوم الإسلامية على علماء دمشق من أمثال الشيخ حسن حبنَّكة، والشيخ صالح العقاد، والشيخ محمد خير ياسين، والشيخ زين العابدين التونسي، والشيخ عبد الوهّاب دبس وزيت، وغيرهم.

34 عاماً في التدريس

عمل في التدريس الجامعي أربعًا وثلاثين سنة، درس فيها مادتي علوم الحديث، وعلوم القرآن، ودرس في بعض السنوات النحو، والبلاغة، والأدب، والمكتبة العربية، وأشرف على عدد من الطلاب في الدراسات العليا، وناقش عدداً من الرسائل الجامعية، وشارك في لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية مرات عديدة، وكان عضواً في لجنة جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج.

ماذا قال عنه الشيخ الطنطاوي؟

وصفه شيخُه علي الطنطاوي بقوله: “إنه أحد الفرسان الثلاثة الذين عرفتهم تلاميذَ صغارا، وأراهُم اليوم ويراهم الناس أساتذةً كبارًاً: عصام العطار، وزهير الشاويش، ومحمد لطفي الصباغ … والأستاذ الصباغ معروفٌ بفضله الذي يبدو في آثار قلمه، وفي بَيانه الذي يظهر دائمًا على لسانه، وفي علمه الذي يشهَدُ به عارفوه، ويستفيدُ منه تلاميذُه، فهو رجلٌ قد جمع سَعَةَ الاطِّلاع، وجَودَة الإلقاء، وسَلامَةَ اللغة، والبُعدَ عن اللَّحْن، وهو مُحدِّث موفَّق في الإذاعة والرائي، ومُدرِّس ناجحٌ في الجامعة وفي الجامع، ظاهرُ المكان، مُتميِّز الرَّأي في النَّدوات الإسلامية، عاملٌ دائبٌ في حَقل الدعوة إلى الله، قادرٌ على توضيح المسائل وتقريبها إلى الشبَّان، وهو سَليمُ العَقيدة، سَلفيُّ المشرَب، مثل أَخَوَيه عصام وزهير، وفَّقَهُم الله جميعًا وقَوَّاهُم وأكثرَ من أمثالهم)).

مؤلفاته

1-التصوير الفني في الحديث النبوي. وهي رسالته لنيل درجة الدكتوراه.

2- الابتعاث ومخاطره.

3- أبو داوود: حياته وسننه.

4- أحاديث القصاص: لابن تيمية -عليه رحمة الله- بتحقيقه.

5- أخلاق الطبيب.

6- الموضوعات الكبرى: لملا علي قاري .. بتحقيقه.

7- أسماء – رضي الله عنها – ذات النطاقين.

8- أقوال مأثورة وكلمات جليلة (مجلدين).

9- أم سليم.

10- الإنسان في القرآن الكريم.

11- أيها المؤمنون: تذكرة للدعاة.

12- بحوث في أصول التفسير.

13- تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي.

14- تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: للسيوطي بتحقيقه.

15- تحريم الخلوة بالأجنبية.

16- التشريع الإسلامي وحاجتنا إليه.

17- توجيهات قرآنية في تربية الأمة.

18- الحديث النبوي: مصطلحاته, بلاغته, كتبه.

19- خواطر في الدعوة إلى الله.

20 – رسالة أبي داوود إلى أهل مكة: تحقيق.

21- سعيد بن العاص: بطل الفتوح وكاتب المصحف.

22- كتاب الضعفاء والمتروكين: للدارقطني بتحقيقه.

23- فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر.

24- القرامطة : لابن الجوزي.. بتحقيقه.

25- كتاب القصاص والمذكرين: لابن الجوزي بتحقيقه.

26- قضايا في الدين والحياة والمجتمع.

27- الألئ المتنثورة: للزركشي بتحقيقه.

28- لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير.

29- مختصر المقاصد الحسنة : للزرقاني بتحقيقه.

30- معركة شقحب.

31- من أسباب تأخر العمل الإسلامي.

32- من صفات الداعية.

33- المناهج والأطر التأليفية في تراثنا.

34- نداء للدعاة.

35- نظرات في الأسرة المسلمة.

36- وقفات مع الأبرار.

37- يوم الفرقان: يوم بدر.

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