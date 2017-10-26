جيش ميانمار يقتل روهنجييْن أحدهما رجل دين

تواصل – وكالات:

أحرق الجيش الميانماري، الأربعاء الماضي، منزلين تابعين للمسلمين الروهنجيا في قرية منوفارة بمدينة بوسيدنغ، وقال شهود عيان ‘‘إنه تم قتل صاحبي المنزلين قبل حرق منزليهما‘‘.

وقال مراسل ‘‘وكالة أنباء أراكان‘‘: ‘‘إن صاحب أحد المنزلين رجل دين يدعى مجيب الله وهو أحد علماء القرية، وقد تم قتله قبل يومين فقط من موعد الحريق، فيما أكد أهالي القرية أن صاحب المنزل الآخر تم قتله في ذات التوقيت أيضا‘‘.

وأكد أهل القرية، أنهم يعتقدون أن سبب حرق المنزلين، تقدم أسرتي القتيلين بشكوى لدى مسؤولين في الحكومة بتعمد الجيش قتل عائليهما.