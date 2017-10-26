الشرطة تزيح الستار عن مقتل «مواطنة القطيف» طعنًا

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة لما سبق التصريح به عن مقتل مواطنة في العقد الرابع من العمر داخل منزلها بمحافظة القطيف، بعد تعرضها لإصابات بالرأس والرقبة، حيث باشر المختصون بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والبحث والتحري عن الجاني.

وأضاف، أسفرت المتابعة الأمنية في هذه الجريمة بفضل من الله وتوفيقه من الكشف عن الغموض الذي اكتنفها، والقبض على المتهم، حيث تبين أنه مواطن أربعيني، مشيرا بأنه تزوجها مؤخرا وقد نشب بينهما خلاف دفعه لارتكاب جريمته والهرب، تم إيقاف المتهم لاستكمال إجراءات جمع الاستدلال، تمهيدا لإحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

وشرطه المنطقة الشرقية، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.