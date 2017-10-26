«تعزيز الصحة والاكتشاف المبكر للأمراض».. ملتقى بدار رعاية المسنين بالرياض

احتضنت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، صباح الأربعاء الماضي، ملتقى “تعزيز الصحة والاكتشاف المبكر للأمراض”، والذي نظمته الإدارة العامة للخدمات الطبية والتأهيل الأهلي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

بدأ الملتقى، الذي شهد حضوراً كبيرا من منسوبي الخدمات الطبية بوزارة العمل والتنمية، ومجمع العمل بالنخيل، ومنسوبي الشؤون الصحية بوزارة الصحة بآيات من الذكر الحكيم رتلها أحد نزلاء الدار، ثم كلمة للدكتور حسن كريري، مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تطرق فيها إلى أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية لمافيه مصلحة نزلاء الدور والمراكز الإيوائية.

وعرج “كريري” على أهمية الاهتمام بالصحة العامة للفرد والمجتمع، ثم ألقى وليد البابطين، المشرف العام على الخدمات الطبية والتأهيل الأهلي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كلمة أشاد فيها بالتعاون القائم بين الوزارتين، وأشار إلى أن التعاون بينهما قائم ومتواصل منذ سنوات، وسيزداد مستقبلاً.

ثم تحدث مديربر نامج مكافحة سرطان القولون والمستقيم الدكتور قاسم عبد العظيم عن صحة القولون والمستقيم ،مزودا حديثه بشرح مرئي، فيما تحدث الدكتور أحمد المقدم، مدير برنامج مكافحة السكري بمنطقة الرياض عن داء السكري والوقاية منه.

وقدمت ملاك القحطاني، نائب مدير ادارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض معلومات عن النشاط البدني وأهميته للمسنين والطرق المثلى للنشاط، واختتمت وداد الشمري، منسقة برامج مكافحة السكري فعاليات الملتقى بحديث عن الغذاء المتوازن لكبار السن.