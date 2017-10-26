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شاب فلسطيني يخترق شبكة اتصالات عسكرية للاحتلال الصهيوني

شاب فلسطيني يخترق شبكة اتصالات عسكرية للاحتلال الصهيوني
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تواصل – وكالات:

يحقق جيش الاحتلال الصهيوني في إمكانية نجاح فلسطيني من قطاع غزة في اختراق شبكة اتصالات عسكرية “صهيونية” يستخدمها جيش الاحتلال على حدود القطاع، وتمكن من الاستماع لمحادثات بين الوحدات العسكرية العاملة على الحدود.

وقالت وكالة الأنباء العبرية 0404، مساء أمس، سمع جنود الاحتلال في جهاز الاتصال نداء “نتيف هعسره اختبار”، في جهاز الاتصال، فأجابوا “من يتحدث لنتيف هعسره”، فرد الشاب الفلسطيني على الجنود: “خمن”، مرّة أخرى ردوا على الفلسطيني بالقول: “من ينادي على نتيف هعسره 5″، فتقرر إنهاء الاتصالات في هذه المرحلة.

وتابعت الوكالة إنه تم فحص تفاصيل عملية الاتصال، وتقرر وقف الجهاز الذي تم من خلاله النداء، وحالياً يجري التحقيق في اتجاهين، إما شبهات حول حامل الجهاز نفسه، أو أن أحداً من قطاع غزة استطاع الدخول لموجة تردد أجهزة الاتصال العسكرية، وقد يكون الهدف من الاتصال إعلامنا أنهم تمكنوا من اختراق أجهزتنا، ونحن معرضون للخطر”.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد أوقف استخدام معدات اتصال من نوع  (براك كتوم) في شمال فلسطين المحتلة لتمكن حزب حزب الله  من اختراق هذا النوع من الأجهزة.

 

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