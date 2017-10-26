متحدث التعليم يكشف ملابسات حرمان «موظفة وهمية» من دعم حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أمس الخميس ‘‘لا يوجد للمواطنة أمل الغامدي التي كشف عنها حساب المواطن، وتداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول “برنت” باسمها أي بيانات بوزارة التعليم‘‘.

وأوضح “العصيمي”، في مداخلة على قناة mbc، أن هناك تشابها في الاسم الرباعي، فمن حصل لها تحسين مستوى في تعليم الباحة ومن ثم نقلها إلى جدة بعد تحسين مستواها هي موظفة بالاسم نفسه”.

وتابع: هناك تشابه بالأسماء، وهي موجودة في تعليم جدة، وعلى رأس العمل، وتم التواصل معها، وليس لها علاقة بالاسم المتداول وقد حصل تشابه في الاسم الرباعي”.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت أمس قصة المواطنة “أمل الغامدي”، التي فوجئت بأنها تعمل بوزارة التعليم بوظيفة معلمة منذ 17 عامًا، دون علمها، بعد أن حصلت على ترقيتها إلى المستوى الخامس، ونقلها من منطقة الباحة إلى مدينة جدة.

ولم تقبل أمل الغامدي في برامج الدعم بسبب وظيفتها الوهمية، وكان آخرها “حساب المواطن”، الذي أكد وجود دخل آخر لها.. لا تعلم عنه شيئا.