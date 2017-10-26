عطور بـ«البول».. جريمة لمعمل بالرياض كشفتها «التجارة»

تواصل – فريق التحرير:

واقعة مقززة كشفتها جولة تفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار على معمل غير مرخص لتركيب العطور وتقليد الماركات العالمية، حيث وجد المفتشون أن المعمل يستخدم بول البشر لتثبيت لون العطر ورائحته.

وأظهر مقطع فيديو متداول وثق الحادثة، نشره حساب الوزارة في “سناب شات، قارورة بول معبأة داخل المعمل، في سوق التعمير وسط الرياض.

كما يظهر المقطع العشرات من الكراتین المكدسة المليئة بالعطور المغشوشة والمقلدة من ماركات عالمية ومعروفة، وأحواضًا ومعدات لتجھیزھا وتركیبھا.

وأشار موثق المقطع إلى أنَّ مخالفة المعمل لا تقتصر على غشّ العطور، بل تشمل تعريض حياة المواطنين للخطر بتخزين مواد تركيب العطور، القابلة للاشتعال والانفجار، في أماكن غير مصرّح بها.