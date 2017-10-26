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الأمم المتحدة تحمل «الأسد» مسؤولية الهجوم الكيماوي على «خان شيخون»

الأمم المتحدة تحمل «الأسد» مسؤولية الهجوم الكيماوي على «خان شيخون»
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تواصل – وكالات:

أفاد تقرير للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، بأن نظام بشار الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي، بغاز السارين القاتل في أبريل الماضي على خان شيخون؛ مما تسبب في وفاة وإصابة العشرات بالاختناق.

وجاء في التقرير، أنّ لجنة التحقيق، واثقة من أنّ نظام الأسد مسؤول عن إطلاق “غاز” السارين السام على المدنيين خان شيخون في 4 أبريل الماضي.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أول أكتوبر الجاري، أن غاز السارين استخدم في سوريا قبل خمسة أيام من هجوم خان شيخون.

وقالت مصادر: ‘‘إن عينات فحصتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت استخدام غاز الأعصاب (السارين) في هجوم على بلدة سورية خاضعة لسيطرة المعارضة في مارس‘‘.

وأدت ضربة جوية في 30 مارس على بلدة اللطامنة بمنطقة حماة بشمال سوريا إلى إصابة نحو 70 شخصاً بغثيان وتشنجات عضلية فضلاً عن ظهور رغوة على الفم.

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