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البحرين.. حكم بتأييد حل جمعية «وعد» لتهديدها أمن المجتمع

البحرين.. حكم بتأييد حل جمعية «وعد» لتهديدها أمن المجتمع
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تواصل – وكالات:

قضت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، بتأييد حكم سابق بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة؛ لارتكابها “مخالفات جسيمة”.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن بيان لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن محكمة الاستئناف العليا الثانية أصدرت حكمها اليوم، بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية “وعد” وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة.

وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية تعد من الجسامة “التي تهدد أمن المجتمع واستقراره”.

ومن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية ـ بحسب الحكم ـ قيامها عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت بإطلاق وصف “شهداء الوطن” على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة”.

وقالت المحكمة: “من المخالفات أيضاً قيام جمعية وعد بالتضامن مع جمعية الوفاق المعارضة التي تم حلها بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية”.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في نهاية مايو الماضي بحل جمعية وعد، وذلك بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى في مارس الماضي تتهم الجمعية بارتكاب مخالفات جسيمة وبدعم الإرهاب، وتطالب بحلها.

وجاءت دعوى وزارة العدل بعد نحو شهر من تأييد محكمة التمييز البحرينية في فبراير الماضي الحكم القاضي بحل جمعية “الوفاق” المعارضة، لإدانتها بالانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد.

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