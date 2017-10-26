«السديس» يقرر إعفاء ونقل عددٍ من الموظفين ويوضح الأسباب

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بإعفاء عدد من رؤساء الورديات من أعمالهم التي كانوا يشغلونها، وقراراً آخر بنقل بعض الموظفين إلى إدارات خارج المسجد الحرام وتطبيق النظام في حقهم.

وجاءت هذه القرارات بعد أن رصد الشيخ السديس بعض جوانب التقصير من رؤساء الورديات وبعض الموظفين في أداء عملهم، وعدم تواجدهم في إداراتهم خلال جولة تفقدية مفاجئة في المسجد الحرام صباح اليوم الخميس.

وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توجيهاته لإدارة الموارد البشرية والإدارات المعنية بإعفاء رؤساء الورديات من وردياتهم التي كانوا يشغلونها، ونقل بعض الموظفين إلى إدارات خارج المسجد الحرام، وتطبيق النظام في حقهم.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً للأنظمة الحازمة في أهمية أداء الموظفين ورؤساء الورديات لعملهم على الوجه المطلوب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وعدم التساهل في ذلك، وأيضاً لتشجيع المجدين العاملين بإخلاص، وجزاءً للمقصرين، ودرساً لجميع الموظفين بعدم التقصير في أداء العمل أو الانصراف عنه.