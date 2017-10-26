«النواب الأمريكي» يُقر عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الإيراني

تواصل – وكالات:

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في إطار جهود لتضييق الخناق على إيران.

جاء التصويت بواقع 423 مقابل صوتين لصالح إقرار “قانون الصواريخ الباليستية الإيرانية وإنفاذ العقوبات الدولية”. ويدعو القانون من بين أمور أخرى الرئيس الأمريكي إلى إبلاغ الكونجرس بشأن سلسلة الإمداد الإيرانية والدولية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وإلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية أو الكيانات الأجنبية التي تدعمها.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في 13 أكتوبر إنه لن يصدق على التزام إيران بالاتفاق الدولي الخاص ببرنامجها النووي، وهدد باحتمال انسحاب بلاده من الاتفاق في نهاية المطاف.

وأتاح تحرك ترامب للكونجرس فترة مدتها 60 يوماً كي يقوم بإعادة فرض عقوبات على برنامج إيران النووي والتي رفعت بموجب الاتفاق لكن لم يتخذ مجلسا الشيوخ أو النواب إجراءات لفعل ذلك.

وقال معاونون إن أعضاء مجلس النواب يركزون حالياً على تضييق الخناق على إيران بطرق أخرى مثل فرض عقوبات على حزب الله والعقوبات المتعلقة بالصواريخ.

وأقر مجلس النواب ثلاثة إجراءات أخرى متعلقة بإيران أمس (الأربعاء)، منها: عقوبات جديدة على حزب الله المدعوم من إيران، وقرار يحث الاتحاد الأوروبي على إعلان حزب الله منظمة إرهابية.

ويتعين على مجلس الشيوخ أن يقر الإجراء ويوقعه ترامب كي يصبح قانوناً.