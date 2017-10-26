«شهد».. حكاية شاب أتعبه اسمه النسائي ثم تصالح معه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

مصادر: مواطن يقتل زوجته في عرعر ويسلم نفسه للشرطة

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

إطلاق نار على عضو هيئة الأمر بالمعروف بجوار كلية بنات ظهران الجنوب

إطلاق نار على عضو هيئة الأمر بالمعروف بجوار كلية بنات ظهران الجنوب

«شهد».. حكاية شاب أتعبه اسمه النسائي ثم تصالح معه

«شهد».. حكاية شاب أتعبه اسمه النسائي ثم تصالح معه
3

تواصل – فريق التحرير:

بعد سنوات من ضيقه وتبرمه بسبب اسمه الذي يعده الناس نسائياً، توصل شاب سعودي أَخِيرَاً إلى قناعة بأنه يجب أن يعتز باسمه وألا يسعى إلى تغييره، إرضاء للناس.

الشاب “شهد”، أثار استغرب رواد مواقع التواصل حينما ظهر مُؤخَّرَاً مع صديق له بمقطع فيديو، وتحدث عن اسمه، فيما قَالَ صديقه مازحاً: “اسمك غريب ومؤنث”.

“شهد”، الذي ينتمي لأسرة مكونة من خمسة إخوان، وتخرج في جامعة طيبة تخصص علوم الحاسبات، أكَّدَ أنه حاول تغيير اسمه، بعد تعرضه للسخرية من زملائه في الدراسة، حتى المرحلة الثانوية، فتارة اختار اسم هيثم، وتارة أخرى عبدالإله، وأجبر أهله وأصدقاءه على مناداته بالاسمين الجديدين، بَدَلاً من “شهد”.

لكنه يكمل مُؤكِّدَاً أنه الآن تصالح مع اسمه، واقتنع به؛ لإيمانه بضرورة عدم تأثره بالآخرين، مُشِيرَاً إلى أن اسمه مميز ويساعده على تذكر الآخرين له، سواء في الحياة الخَاصَّة، أو على مستوى المعاملات الحُكُومِيّة، بِحَسَبِ “عكاظ”.

ويروي “شهد” آخر المواقف الطريفة التي تعرض لها بسبب اسمه، قَائِلاً: “حين كنت في المحكمة وطلب الشيخ حضور شهد. فأخبرته بأنني شهد، ولم يصدقني إلا بعد أن رأى بطاقتي وتبسم، وسط ضحكات الشهود من الحاضرين”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. شاب أمريكي يلتهم «ساندوتش» بطول ذراعه في دقيقة و46 ثانية

شاهد.. شاب أمريكي يلتهم «ساندوتش» بطول ذراعه في دقيقة و46 ثانية

«المنيف» يوضح سبب اختفاء 30 اسماً من الوظائف الإدارية للنساء

«المنيف» يوضح سبب اختفاء 30 اسماً من الوظائف الإدارية للنساء

لم يتجاوز الـ16 عاماً.. أصغر عريس في تبوك يُرزق بمولوده الأول

لم يتجاوز الـ16 عاماً.. أصغر عريس في تبوك يُرزق بمولوده الأول

بالأسماء.. «المدنية» تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

بالأسماء.. «المدنية» تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد
«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد

التعليقات (٣)اضف تعليق

  2. ٢
    زائر

    لماذا لاتضيف حرف مد فيصبح اسم رجل فيكون اسمك شاهد

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>