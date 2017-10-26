«شهد».. حكاية شاب أتعبه اسمه النسائي ثم تصالح معه

تواصل – فريق التحرير:

بعد سنوات من ضيقه وتبرمه بسبب اسمه الذي يعده الناس نسائياً، توصل شاب سعودي أَخِيرَاً إلى قناعة بأنه يجب أن يعتز باسمه وألا يسعى إلى تغييره، إرضاء للناس.

الشاب “شهد”، أثار استغرب رواد مواقع التواصل حينما ظهر مُؤخَّرَاً مع صديق له بمقطع فيديو، وتحدث عن اسمه، فيما قَالَ صديقه مازحاً: “اسمك غريب ومؤنث”.

“شهد”، الذي ينتمي لأسرة مكونة من خمسة إخوان، وتخرج في جامعة طيبة تخصص علوم الحاسبات، أكَّدَ أنه حاول تغيير اسمه، بعد تعرضه للسخرية من زملائه في الدراسة، حتى المرحلة الثانوية، فتارة اختار اسم هيثم، وتارة أخرى عبدالإله، وأجبر أهله وأصدقاءه على مناداته بالاسمين الجديدين، بَدَلاً من “شهد”.

لكنه يكمل مُؤكِّدَاً أنه الآن تصالح مع اسمه، واقتنع به؛ لإيمانه بضرورة عدم تأثره بالآخرين، مُشِيرَاً إلى أن اسمه مميز ويساعده على تذكر الآخرين له، سواء في الحياة الخَاصَّة، أو على مستوى المعاملات الحُكُومِيّة، بِحَسَبِ “عكاظ”.

ويروي “شهد” آخر المواقف الطريفة التي تعرض لها بسبب اسمه، قَائِلاً: “حين كنت في المحكمة وطلب الشيخ حضور شهد. فأخبرته بأنني شهد، ولم يصدقني إلا بعد أن رأى بطاقتي وتبسم، وسط ضحكات الشهود من الحاضرين”.