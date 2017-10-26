سعود القحطاني يتولى رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني بـ«هيئة الرياضة»

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وافق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني على رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، بحسب ما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الخميس: ‘‘بعد جهد طويل وافق أخي الغالي سعود القحطاني على رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، مبروك لنا موافقة أبو خالد”.

وأضاف آل الشيخ “أخي وصديقي أبو خالد أشغاله ومسؤولياته لاتعد ولا تحصى، ولولا قناعتي بأن لا أحد يمكن أن يؤسس هذا الاتحاد وينتقل به للعالمية لما أحرجته بالطلب”.