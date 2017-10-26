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يقتل 91 شخصاً يومياً.. «ترامب» يعلن الطوارئ الصحية بأمريكا لمواجهة مخدر جديد

يقتل 91 شخصاً يومياً.. «ترامب» يعلن الطوارئ الصحية بأمريكا لمواجهة مخدر جديد
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تواصل – وكالات:

من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد؛ بِسَبَبِ تفشي إدمان مادة مخدرة جديدة تدعى “opioid”، وهي تشبه الأفيون.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اشترط عدم ذكر اسمه، في حديثه لصحفيين، إن “ترامب سيطلب من اريك هارجان الرئيس بالإنابة لإدارة الصحة والخدمات الإِنْسَانية إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد على مدار 90 يوماً”.

وسوف يوجه هذا الإجراء الوكالات الاتحادية لاستخدام سلطتها في حالات الطوارئ للحد من الوَفَيَات الناجمة عن تعاطي المستحضرات الصيدلانية الشبيهة بالأفيون والمخدرات في الشوارع، بما في ذلك الهيروين، بِالإِضَافَةِ إلى السماح بتركيز استخدام الأموال الاتحادية والموارد الأخرى في معالجة هذه المشكلة”.

وتعتزم الحكومة الاتحادية تخفيف اللوائح للسماح لسلطات الدولة بمزيد من الحرية لمواجهة تفشي استخدام هذه المادة. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة طوارئ مماثلة في عام 2009 لمكافحة تفشي إنفلونزا (إتش1 إن1).

وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها أن “91 شَخْصَاً في المتوسط يموتون يَوْمِيّاً؛ بسبب جرعة زائدة من هذه المادة المخدرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة”. وسجل عدد الوَفَيَات 33 ألف شخص مُنْذُ عام 2015، ويتزايد المعدل مُنْذُ ذلك الحين.

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