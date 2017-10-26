المدينة.. القبض على سائق حافلة طالبات غلبه النعاس أثناء القيادة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد الحافلة الذي غلبه النعاس أثناء قيادته للحافلة، خلال توصيله الطالبات لمدارسهن، بأحد أحياء المدينة المنورة.

وأكدت الإدارة في ‘‘بيان‘‘ لها، أنه بعد تحليل مقطع الفيديو الذي أظهر نوم السائق، وبعد البحث والتحري تمكنت من التوصل إليه، وتبين أنه مقيم يبلغ من العمر 42 عاماً، وتم القبض عليه من قبل إدارة المرور بالمدينة، والتحفظ على الحافلة وتسليمها للشركة المتعهدة سابتكو، مع التأكيد على عدم قيادته مرة أخرى إلا بعد التأكد من حالته النفسية.

ووجهت المرور الشكر لمن وثق الفيديو، معتبرة أن المواطنين هم رجال أمن في المقام الأول.