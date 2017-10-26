متحدث «التعليم» يطلب مساعدة أولياء الأمور لمواجهة ظاهرة الغياب بالمدارس

تواصل – فريق التحرير:

طالب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أولياء الأمور بمساعدة الوزارة وتحمل مسؤولياتهم، فيما يخص مشكلة كثرة تغيب الطلاب عن المدارس، وارتفاع نسبة التسرب من حضور الحصص المقررة، مؤكداً أن ذلك الأمر ينعكس سلباً على العملية التعليمية.

وفي مداخلة له على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الخميس، قال العصيمي إن اللوائح تنص على ضرورة الانضباط بالمدارس الأهلية.

يذكر أن زيادة عملية تغيب الطلاب عن الحضور أدت إلى إغلاق إحدى المدارس الأهلية حين تغيب ما يقرب من 97% من طلابها، كما تمت إقالة مديري مدرستين أخريين لنفس الأسباب.