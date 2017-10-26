الرئيس اليمني: الحوثيون وصالح أذرع إيران لمحاولة زعزعة أمن المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

إطلاق نار على عضو هيئة الأمر بالمعروف بجوار كلية بنات ظهران الجنوب

إطلاق نار على عضو هيئة الأمر بالمعروف بجوار كلية بنات ظهران الجنوب

ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع «حزب الله» آخر على حدودنا

ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع «حزب الله» آخر على حدودنا

الرئيس اليمني: الحوثيون وصالح أذرع إيران لمحاولة زعزعة أمن المملكة

الرئيس اليمني: الحوثيون وصالح أذرع إيران لمحاولة زعزعة أمن المملكة
0

تواصل – واس:

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن إيران تستخدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، أدوات لمحاولة زعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديداً المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس هادي خلال ترؤسه اجتماعاً ضم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ونوابه عبد الملك المخلافي، واللواء حسين عرب، وعبد العزيز جباري: “إن إيران تسعى لإنشاء حزب الله جديد على حدود المملكة بدعمها لميليشيا الحوثي”، مضيفاً أن الميليشيات الانقلابية فرضت حرباً ظالمة على اليمنيين خدمة لمصلحة إيران.

وجدد الرئيس اليمني -وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- التأكيد على التمسك بمسار السلام المحدد والواضح بمرجعياته الثلاث التي تحظى بدعم وإجماع إقليمي ودولي، مشيراً إلى أن اللقاءات الأخيرة بالدول والمنظمات الدولية الداعمة لليمن أكدت على التمسك بالمرجعيات الثلاث ودعم القيادة الشرعية؛ وصولًا إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات الشعب اليمني.

وأوضح أن جهوداً تبذل لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي في اليمن بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تكللت بالموافقة على اعتماد مليار دولار لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.

من جانبه قدم رئيس الوزراء اليمني تقريراً موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية فِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة.

وأكد بن دغر أن الأوضاع الأمنية والتحديات المختلفة في اليمن تتطلب مزيداً من التعاون والعمل، والتنسيق الإيجابي مع دول التحالف العربي لتحقيق أهداف التحالف الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، مبيناً أن جهود التحالف مع الحكومة الشرعية وضعت حداً للانقلابيين ومحاربة قوى التطرّف والإرهاب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موعد حجز وبيع «آيفون X» في المملكة.. وسعره النهائي

موعد حجز وبيع «آيفون X» في المملكة.. وسعره النهائي

المملكة تطالب بالتحقيق في مجازر إيران ضد آلاف السجناء السياسيين

المملكة تطالب بالتحقيق في مجازر إيران ضد آلاف السجناء السياسيين

«العاتي»: المملكة تعمل على تحويل العراق إلى ولي حميم (فيديو)

«العاتي»: المملكة تعمل على تحويل العراق إلى ولي حميم (فيديو)

«التحالف العربي» يُدمر أسلحة للحوثيين قبل نقلها لجبهات المعارك

«التحالف العربي» يُدمر أسلحة للحوثيين قبل نقلها لجبهات المعارك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>