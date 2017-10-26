علام تدل آلام البطن المزمنة لدى الأطفال؟

تواصل – وكالات:

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن آلام البطن لدى الأطفال يتم وصفها بالمزمنة فِي حَالِ حدوثها بمعدل لا يقل عن 4 مرات في الشهر على مدار أكثر من شَهْرينِ.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي اسْتشَارة الطبيب في هذه الحالة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها، والذي قد يكون عضوياً مثل أحد أمراض الجهاز الهضمي، أو نَفْسِيّاً كالتوتر في المدرسة، أو الخلافات الأسرية.

ومن المهم قبل زيارة الطبيب تدوين بعض المعلومات والملاحظات في سجل، مثل توقيت حدوث الآلام ونوعية الطعام، الذي تناوله الطفل قبل حدوث الآلام.

ونَصَحَت الرابطة أَيْضَاً بتدوين طبيعة النظام الغذائي للطفل بصفة عامة، مثل هل يتناول الكثير من الفواكه؟ أم يتناول المشروبات المحلاة بالسكر بكثرة؟