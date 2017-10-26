«مهارات العمل التربوي».. دورة لإعداد المعلمات بمعهد نورين

تواصل – فريق التحرير:

أقام معهد نورين لإعداد المعلمات، التابع لمجمع نورين النسائي، لقاءً بِعُنْوَان: “مهارات التعامل التربوي”، الاثْنَيْنِ الماضي 3 – 2 – 1439 هـ، في قاعة “هيا العساف” بمقر المجمع.

قدَّم اللقاء سعادة الدكتور محمد بن عبدالله الدويش، الحاصل على درجة الدكتوراه في مناهج وطرق التدريس والمشرف العام على مؤسسة المربي، حيث قدم اللقاء لطالبات المعهد جملة من مهارات التفاعل التربوي، والأساليب الحديثة للتربية، حيث تطمح تلك الطالبات إلى أن تصبحن معلمات للقُرْآن الكريم.

وتطرق “الدويش” إلى العديد من الأمور، منها مبادئ التربية، قَائِلاً: إنها تتعدد إِلَى خمسة أقسام، هي: (التكامل، التوازن، التدرج، مبدأ الواقعية والطموح، ومبدأ التلاؤم)، كما تعرفن على أساليب التربية الناجحة، وماذا على المربي أن يستخدم من وسائل لتحقيق الأهداف المنشودة.