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جامعة حائل توضح سبب تأخير إيداع مكافآت الطلاب

جامعة حائل توضح سبب تأخير إيداع مكافآت الطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

اعتذرت جامعة حائل، اليوم الخميس، للطلاب بسبب تأخير إيداع مكافآت شهر محرم؛ وذلك بسبب خطأ في المناقلة.

وقال ياسر الكنعان متحدث جامعة حائل: “نعتذر من طلبة جامعة حائل الكرام عن التأخير في إيداع مكافآت الطلبة لشهر محرم، بسبب خطأ في المناقلة حسب إفادة إدارة المالية بالجامعة”.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أنه بحسب إفادة الإدارة المالية؛ فإن إيداع مكافأة شهر محرم ستكون الأسبوع المقبل.. أعتذر باسمي ونيابة عن زملائي لهذا الخطأ”.

وقال في تغريدة أخرى: “سيكون موعد صرف المكافآت الاثنين المقبل، علماً أن المناقلة التي تحوي حوالة المكافآت تأخرت من المصدر.. نكرر اعتذارنا”.

الجدير بالذكر، أن هذا هو الخطأ الثاني الذي تقع به الإدارة المالية بجامعة حائل، بعد أن تأخر صرف رواتب موظفي وموظفات الجامعة لشهر ذي القعدة الماضي حيث عزا متحدث الجامعة السبب وقتها إلى خلل فني من الإدارة المالية في الملف المرسل إلى البنك، وتم معالجة ذلك الخطأ في غضون يومين.

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