احترس من «أدوبي فلاش وبلاير»

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تواصل – فريق التحرير:

“فيروس الفدية” هو نوع من الفيروسات التي تصيب الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز، ويمنع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل، ويشفر جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر.

ورغم مرور أشهر على أكبر حادثة للفيروس الذي اجتاح أكثر من 150 دولة حول العالم، وأوقع 200 ألف ضحية، وحذرت منه العديد من الدول، إلا أنه لا يزال نشطاً ويمكن أن يستهدف أي شخص عن طريق “الخداع”.

وحول هذا الأمر، أوضح المختص التقني، ياسر الرحيلي، أن “تحميل (فلاش بلاير) مزيف من أكثر الحيل المستخدمة لنشر البرامج الخبيثة والفيروسات في أجهزة ويندوز وأندرويد”.

وقال “الرحيلي” في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “حتى الآن فيروس الفدية (BadRabbit) لا يستغل ثغرة في الانتشار كما في (WannaCry) وإنما عن طريق خداع المستخدم بتحميل مُشغل أدوبي فلاش”.

وأضاف المختص التقني: “عندما يكون الفيروس لا يستغل ثغرة وإنما يحتاج لتصرف من المستخدم لتتم الإصابة كتحميل الفلاش، فلا يُتوقع له الانتشار السريع كما في (WannaCry)”.

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