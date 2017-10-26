بحضور الشيخ «المطلق».. تكريم حفظة القرآن بمركز «مكنون» الجنوب في الرياض (صور)

تواصل – الرياض:

في حفل كبير، يوم أمس الأربعاء، كرم الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، يرافقه نائب رئيس جمعية “مكنون” بمنطقة الرياض، طلاب حلقات القُرْآن الكريم بمركز الجنوب المتميزين في المسابقات التنافسية لعام 1438هـ والخاتمين لكتاب الله، ومسابقة الهزاع، ومشرفي الحلقات والداعمين لمركز الجنوب.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القُرْآن الكريم، ثم كلمة من مدير المركز الشيخ عبدالكريم الرويشد، رحب فيها بفضيلة الشيخ “المطلق” والضيوف الكرام من العلماء، والمشايخ، والطلاب، وأولياء الأمور.

بَعْدَ ذَلِكَ كرم نائب رئيس جمعية مكنون الشيخ عبدالرحمن الهذلول الفائزين في مسابقة الأجزاء، والخاتمين، ثم كرم الشيخ “المطلق” المعلمين المتميزين والمجمعات المشاركة في تفعيل برامج المركز، والطلاب الفائزين في مسابقة الملك سلمان، ومسابقة أمير الرياض.

وفي ختام المسابقة سلم الشيخ المطلق شهادات التقدير والهدايا النقدية للطلاب الفائزين في مسابقة الهزاع الخامسة.