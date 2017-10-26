تفاصيل جديدة في جريمة مقتل مواطنة داخل منزلها بالقطيف

تواصل – القطيف:

في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية جهودها للقبض على قاتل امرأة في شقتها بحي البحر، التابع لمدينة القطيف، ظهرت تفاصيل جديدة خاصة بالقتيلة التي تبلغ من العمر 42 عاماً، فقد تبين أنها تعرضت لطعنة نافذة.

ووقعت جريمة القتل بعد الساعة الـ8:00 صباحاً، بينما اكتشف ابن المجني عليها الجريمة عندما عاد إلى المنزل بعد الساعة الـ12 ظهراً من مساء الثلاثاء الماضي.

وبحسب ‘‘الرياض‘‘ فقد سالت دماء الضحية من أعلى السلم إلى أسفله، بعد أن تم قتلها وإلقاؤها من أعلى الدرج؛ مما سبب بروزاً لإحدى العينين نتيجة الارتطام.

وكان المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، صرح في وقت سابق، بأن مركز شركة وسط القطيف، تلقى بلاغاً من شاب يبلغ من العمر 14 عاماً يفيد بالعثور على والدته مقتولة على سلم منزلهم.