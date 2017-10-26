مواطن يطالب وزارة المياه بتعويض قدره 50 ألف ريال

تواصل – المدينة المنورة:

في دعوى هي الأولى من نوعها نظرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، دعوى رفعها أحد المواطنين ضد وزارة البيئة والزراعة والمياه؛ بسبب تغييب ضخ المياه إلى المربع السكني الذي يقطن به، رغم تأمينه بشبكة مياه متكاملة، وطالب المدعي بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به على مدار 5 سنوات؛ نتيجة استعانته بصهاريج مياه خاصة بقيمة 50 ألف ريال.

وأكد المواطن -بحسب المدينة- أن المياه لم تصله منذ 5 سنوات ورغم الشكاوى المتكررة إلا أنه لم يستجب له أحد، رغم وصولها إلى المساكن في المربع السكني المجاور له، بشكل منتظم حسب مواعيد مناوبات الضخ بشكل أسبوعي.

في السياق ذاته، طالب ممثل وزارة المياه من المحكمة، تأجيل القضية إلى موعد آخر لتجهيز الرد الرسمي على لائحة الدعوى التي تقدم بها المواطن.