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حرس الحدود عن مقطع «السيارة العالقة»: دوريتنا لم تقصر مع المواطن

حرس الحدود عن مقطع «السيارة العالقة»: دوريتنا لم تقصر مع المواطن
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت التحقيقات الأولية للجنة التحقيق، المشكلة بأمر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، على خلفية المقطع المتداول من أحد المواطنين علقت سيارته في رمال أحد الشواطئ، وادعائه عدم تقديم العون والمساعدة من دوريات حرس الحدود، أن رجال حرس الحدود قاموا بواجبهم وقدموا المساعدة لصاحب مقطع الفيديو.

وقالت المديرية العامة لحرس الحدود، إن الدورية التي صورها المواطن في مقطع الفيديو قدمت إلى الموقع واتخذت الإجراءات الأولية المتبعة في مثل هذه الحالات من حيث الاطمئنان على سلامته، وتقديم العون والمساعدة وزودته بأرقام الجهات المساندة والمختصة وأرقام السطحات، واتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب تنفيذها في مثل هذه الحالات ثم غادرت الدورية الموقع لاستكمال مهامها الأساسية بعد أداء واجبها تمهيداً لوصول الدورية الأخرى المساندة.

وأضافت أنه نظراً لتأخر وصول السطحة، تولت الدورية المساندة سحب سيارة المواطن وإخراجها لموقع آمن.

وشددت على أنّ حرس الحدود يولي أهمية بالغة لعمليات إنقاذ الأرواح في البر والبحر بالمقام الأول، وحالة المواطن لم يكن فيها خطر على حياته، وقد تعاملت الدورية معه وفق مقتضيات الموقف وبالإجراءات المطلوبة علماً بأن لجنة التحقيق ما زالت قائمة بعملها.

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