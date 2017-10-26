لانتهاكاتها وأنشطتها الاستيطانية.. عشرات الشركات الصهيونية على القائمة السوداء للأمم المتحدة

تواصل – وكالات:

في ضربة موجعة للكيان الصهيوني، حذر مسؤول أممي 130 شركة صهيونية، و60 شركة دولية، من إمكانية إدراجها على القائمة السوداء، لنشاطها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وانتهاكها القانون الدولي.

وبحسب مصادر صهيونية، فإن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أرسل رسائل تحذيرية في الأسابيع الأخيرة إلى الشركات المذكورة.

وكشف موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنه حصل على جزء من القائمة السوداء، والتي تضم 25 شركة تابعة للكيان المحتل بعضها يعمل في مجال الأغذية، وأخرى تعمل في الأدوية، وإن تلك الشركات تعمل في المستوطنات.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن شركات مثل: “كاتربيلر”، “تريبيدويزر” و”إيربنب” هي من بين الشركات الأمريكية المقرر أن تدرج في القائمة السوداء.

وتدرس هذه الشركات الرد على رسائل التحذير، حيث يرى بعضها أن شملها في القائمة يضر بها اقتصادياً ويمس بسمعتها، كما تدرس بعض الشركات تقديم دعاوى قضائية ضد المفوض ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

بدوره قال مسؤول صهيوني، إن القائمة السوداء سوف تدفع شركات استثمار إلى رفض الاستثمار مع تلك الشركات الواردة في القائمة، وتقليص أعمال الشركات الأجنبية في تل أبيب؛ مما سيلحق أضراراً باقتصاد بلاده.