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المغرب تحظر رسمياً احتفالات البهائيين بميلاد «بهاء الله»

المغرب تحظر رسمياً احتفالات البهائيين بميلاد «بهاء الله»
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تواصل – الرياض:

منعت السلطات المغربية من يعتنقون “البهائية” بالمغرب من إقامة احتفالات رسمية نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة مرور 200 سنة على ولادة من يُدعَى بـ”بهاء الله”.

وقال مصدر من وزارة الداخلية لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، إن السلطات منعت في مختلف المدن المغربية إقامة احتفالات البهائيين، وأشار إلى أنهم “لا يتوفرون على أي ترخيص أو تنظيم قانوني”، وأضاف أن عدداً منهم قام بحجز قاعات للاحتفال في كل من مكناس وطنجة قبل أن تتدخل السلطات وتمنع تلك الخطوة.

ويزعم البهائيون في المغرب أنهم ينحدرون من مختلف الأصول المغربية وينتمون إلى مختلف الطبقات والمستويات الاجتماعية، ومن مختلف الفئات العمرية، كما يتوزعون على عدد من المدن من شمال المغرب إلى جنوبه.

ويرفض البهائيون الكشف عن عددهم في المغرب، بينما تشير تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم إلى أن عددهم لا يتعدى ألف شخص.

وتحاول “الجامعة البهائية في المغرب”،الخروج إلى العلن، إلا أن السلطات المغربية ترفض الترخيص للاحتفالات التي يقوم بها البهائيون؛ لأنها ضد ثوابت العقيدة الإسلامية.

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بورصة تواصل

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