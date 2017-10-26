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بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الخدمة المدنية (1384) مواطناً من المتقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال) والمعلن عنها في تاريخ 19-1-1439هــ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 09- 02- 1439هـ، حتى يوم الخميس الموافق 20- 02- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

– ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويون وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية) مضيفة أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الأقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف موضحة أن عدد الوظائف المتبقية من الإعلان تمثلت في (206) وظيفة للرجال، وأن السبب في عدم شغولها يرجع إلى أن هذه الوظائف إما على مراتب لم يتقدم عليها المؤهل المستحق أو تكون في مناطق بعيدة غير مرغوبة للمتقدمين أو رُشِّح من تقدم عليها على أحد رغباته الأفضل، علماً بأن هذه الوظائف سوف تطرح في الإعلان القادم بإذن الله.

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بورصة تواصل

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