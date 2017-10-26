أنا موظفة وزوجي «حريص جداً».. كيف أطلب منه مصروف البيت؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

«حساب المواطن» يكشف عن المنتجات المشمولة بالدعم

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

إطلاق نار على عضو هيئة الأمر بالمعروف بجوار كلية بنات ظهران الجنوب

إطلاق نار على عضو هيئة الأمر بالمعروف بجوار كلية بنات ظهران الجنوب

ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع «حزب الله» آخر على حدودنا

ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع «حزب الله» آخر على حدودنا

أنا موظفة وزوجي «حريص جداً».. كيف أطلب منه مصروف البيت؟

أنا موظفة وزوجي «حريص جداً».. كيف أطلب منه مصروف البيت؟
2

 

اسْتشَارة تجيب عنها المستشارة الأسرية والتربوية الأستاذة «هياء الدكان»

السؤال:

السلام عليكم

أريد استشارتك أ. هياء بارك الله فيكِ بشأن طلب المصروف من الزوج للزوجة الموظفة، والزوج حريص على المادة جدًا.

الجواب:

وعليكم السلام

أولا أشكر لك ثقتكم وحسن ظنكم واختياركم لنا للإجابة على السؤال، والصحيح أن الزوج يقوم بالصرف على المنزل في الأمور الأساسية كالمأكل والكهرباء والماء، وما يُجلس عليه وينام عليه، وغير ذلك يكون بالمعروف وما يتم التفاهم عليه، مثلا بعض الرجال لا يعطي مصروفاً لكن إذا كان معها في المحل دفع هو وهذا كالمصروف خاصة وهي موظفة ومقتدرة، وإن وجدته قادراً ممكن تقول له بلطف وكلمة حلوة تبدأه بنداء محبب له ويكون الوقت مناسباً وهو هادئ وتطلبه أنها تريد منه أن تشعر أنها زوجته بأن يعطيها مصروفاً ثابتاً أو مبلغاً مقطوعاً كسوة صيف وكسوة شتاء، وترى ماذا يقول ولا تنفعل بل تؤكد أن ذلك يشعرها بأنها زوجته.

وخلال ذلك طبعاً تعرفين أن راتب الزوجة لها، لكن لو أحبت تشتري من مالها للبيت قطعة أثاث أو شيئاً مفضلاً لها فلا مانع دون أن تتدخل في الشيء الأساسي مثل المقاضي الأساسية، لكن أنواع من المقاضي لا يحضرها هو وتحضرها هي، فالأمر بسيط وعادي.

ولو احتاج الزوجان للمشاركة المادية غالباً تواجه الموظفة مثل ذلك كأن يطلب منها المشاركة في شراء عقار طبعاً إن رغبت الزوجة ولا يجوز له إجبارها وليكن ذلك مكتوباً وليحرصان معاً أو تحرص الزوجة على ذلك، فالبعض للأسف غير حريص على تبرئة ذمته وربما يكتب ما اقترضه من الناس ولا يكتب ما أخذه من زوجته فالتسجيل من البداية في المحكمة أفضل وأصلح لهما مستقبلاً ولأسرتهم، ولا تقبل أن تدفع شيئاً إلا بالتوثيق حفظاً للحقوق وتطبيقاً لشرع الله الذي أمر بكتابة الحقوق.

وعليك بالدعاء فهو الملين للقلوب، والله الموفق خاصة أدعية القرآن والسنة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً، ربنا هب لنا من لَّدُنك ذرية طيبة، ربنا تقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والاستخارة في كل أمر يواجهك، فمن استخار كان الله في طريقه، ومن كان الله في طريقه وفق، والله معك وصلى الله على محمد.

 

إذا كنت تحتاج اسْتشَارةً قانونيةً أو طبيةً أو تربويةً أو نفسيةً؛ فلا تتردد.. أرْسِل اسْتشَارتك إلى الصَحِيفَة على البريد الإِلِكْتُرُونِيّ C@twasul.info وَتَابَعَ الردَّ على الموقع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

زوجتي طيِّبة لكني أنفر منها ولا أريدها.. ماذا أفعل؟

زوجتي طيِّبة لكني أنفر منها ولا أريدها.. ماذا أفعل؟

أخذت معظم تركة أبي نظير رعايته.. وأخواتي يطلبن حقهن فماذا أفعل؟

أخذت معظم تركة أبي نظير رعايته.. وأخواتي يطلبن حقهن فماذا أفعل؟

زوجتي كانت مثالاً في الصدق والآن تغيرت وصارت تكذب.. هل أطلقها؟

زوجتي كانت مثالاً في الصدق والآن تغيرت وصارت تكذب.. هل أطلقها؟

لا أستطيع التعامل مع أقاربي.. كيف أبني شخصية قوية وناجحة اجتماعيّاً؟

لا أستطيع التعامل مع أقاربي.. كيف أبني شخصية قوية وناجحة اجتماعيّاً؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    والله يااستاذة اذا كفو ومخلص ويحترم والله لو يبي عيوني عطيته بس اذا معتمد علي في كل شي فراقه ابرك

    اضافة رد
  2. ١
    زائر

    الزوج حريص على المادة وانتي احرص كذلك
    احرصي على بيتك وزوجك حتى كلفك ذلك الدفع من مالك
    ولاتنسى أن الزوج مضحي بكثير من حقوقة مقابل عملك

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>