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الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
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الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

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الإنتربول يسترد مطلوباً لسلطات المملكة لسداد 272 ألف ريال

الإنتربول يسترد مطلوباً لسلطات المملكة لسداد 272 ألف ريال
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تواصل- واس:

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- بعمل كل ما من شأنه ملاحقة المطلوبين لسلطات المملكة دولياً والعمل على استردادهم للمملكة.

فقد تلقى الإنتربول السعودي طلب القبض الدولي بحق المواطن السعودي (ي .ع) لإنفاذ حكم قضائي صادر بحقه من قاضي محكمة التنفيذ بمحافظة جدة المتضمن إلزامه بسداد مبلغ (مائتين واثنين وسبعين ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً), حيث تمكن من مغادرة المملكة قبل إنفاذ الحكم, ما أدّى إلى التعميم الدولي عنه والقبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 5 / 2 / 1439هـ الموافق 25 /10/ 2017م.

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