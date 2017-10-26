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أهالي أحياء شرق الرياض يشكون غياب الخدمات وانتشار المخلفات (صور)

أهالي أحياء شرق الرياض يشكون غياب الخدمات وانتشار المخلفات (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

يشكو سكان أحياء شرق الرياض (الرمال – المونسية – القادسية) من غياب الخدمات الأساسية وتجاهل مطالبهم، فضلاً عن انتشار العمالة المخالفة والخيم العشوائية.

أرسل المواطن رامي بن مطلق الروقي، من سكاي حي “الرمال”، شكوى عبر خدمة “المواطن الصحفي” بـ”تواصل”، تتضمن معاناة سكان أهالي الأحياء الشرقية في الرياض، مطالباً الجهات المختصة بالنظر فيها ووضعها بعين الاعتبار.

وأوضح “الروقي” أن الأحياء تفتقر لإنارة الشوارع العامة والشوارع الداخلية، وعدم وجود رصيف وتشجير للشوارع الرئيسية -وصف إياها بالبدائية-، وعدم وجود حدائق، ومراكز صحية لخدمة السكان، وعدم وجود مدارس حكومية داخل هذه الأحياء”.

وأضاف: أن معاناتهم “تتضمن انتشار المخلفات العمرانية وتراكمها دخل الحي، ومكاتب تجار العقارات غير النظامية، وحظائر البهائم، وسوء تغطية الجوال، وتواجد مقاهي الشيشة وسط الأحياء، بالإضافة لتواجد استراحات بين المساكن”.

وأشار “الروقي” إلى ضرورة تكثيف التواجد الأمني في هذه الأحياء، بسبب انتشار “الدرباوية، والمفحطين، وتجار الممنوعات”، متخوفاً في الوقت نفسه أن تستخدم الاستراحات ملجأ لأصحاب الأفكار المتطرفة.

يسعد صَحِيفَة تواصل أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل”، وكذلك مشاركتكم في تحرير المواد الصحفية بإِرْسَال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “صوتك وصل” وسيتم نشر أَي توضيح رسمي، أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

  

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بورصة تواصل

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