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بالفيديو.. حوار بين مسؤول بـ«التعليم» وطلاب مدرسة يكشف ضعف القراءة

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تواصل – الدمام:

كشفت زيارة قام بها وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ووكيل الوزارة للتطوير إلى مدرسة عبدالله بن عامر في الدمام، صباح اليوم، عن ضعف كبير في مستوى قراءة الكتب لدى الطلاب، وفقاً لـ”اليوم”

وخلال الزيارة أجرى الدكتور راشد الغياض، أمين إدارات التعليم، حواراً مع مجموعة من الطلبة حول الاستفادة من قراءة الكتب المتوفرة في مكتبة الفصل.

وحين سأل الدكتور الغياض أمين إدارات التعليم والطلاب: هل تقرؤون الكتب؟ جاوبه أحد الطلبة قائلاً: اللي يقرأ ويخلص منها يرجعها.

وبعدما أعاد الدكتور الغياض السؤال: هل في أحد قرأ من هذه الكتب؟ إلا أنه لم يتلقَّ الرد من الطلبة.

وفتحت مناقشة الدكتور الغياض مع الطلبة قضيةَ أساليب استعارة الكتب من المكتبة المدرسية وترغيب الطلبة للقراءة، ومسؤولية المعلمين في ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

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