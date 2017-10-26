مصدر عسكري يمني: التحام جبهتي صعدة والجوف قريبًا

تواصل – واس:

أعلن الجيش اليمني، قرب التحام جبهتي صعدة والجوف، وذلك بعد تحقيق قواته تقدمًا نوعياً في المعارك التي تخوضها ميليشيا الانقلابيين في منطقة خب الشعف شمال غربي الجوف.

وأكد مصدر عسكري يمني، في تصريح له بثه موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات من الجيش تابعة للواء الأول حرس حدود، في الجوف تمكنت منتصف الأسبوع الحالي من تحرير موقع الأقفال العسكري ومواقع أخرى شرقي منطقة الأجاشر.

وأضاف المصدر أن التقدم الذي أحرزه الجيش من شأنه أن يعجل بالتحام جبهة الجوف مع جبهة البقع في محافظة صعده، معقل الانقلابيين الحوثيين.

وكان قائد اللواء العميد الركن هيكل حنتف قد أكد أن قوات الجيش في الجوف تقدمت مسافة 25 كم شمالي غرب الغريميل في مديرية خب الشعف بعد سيطرتها على موقع الأقفال.

وتمكنت فرق هندسية تابعة للجيش اليمني، أمس الأربعاء، من نزع أكثر من 300 لغم أرضي كانت الميليشيا زرعتها في محيط موقع الأقفال قبيل انسحابها لإعاقة تقدم قوات الجيش.