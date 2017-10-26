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إطلاق أول عيادة للأم والطفل في «مول» بالرياض (صور)

إطلاق أول عيادة للأم والطفل في «مول» بالرياض (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة، أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية بمركز “حياة مول” الرياض، في نقلة نوعية تهدف من خلالها الوصول إلى كل الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأوضحت الصحة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وأبانت أن من مهام العيادة أيضاً تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية عن أهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية.

ويتولى تقديم الخدمات في العيادة في مجمع الحياة مول في الرياض فريق عمل مكون من مثقفات صحيًّات، فنيات أشعة الماموغرام، طبيبات، ممرضات، وفنيات أشعة لهشاشة العظام.

 

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