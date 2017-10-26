القبض على أفارقة في وديان عسير بحوزتهم سلاح ومخدرات

تواصل – فريق التحرير:

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير أن قوة المهمات والواجبات الخاصة تمكنت، أمس، من القبض على مجموعة من الأفارقة و3 مواطنين سعوديين، داخل الأودية والجبال بمركز الشغف وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والحشيش.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة عسير، في بيان له، إن الخطة الأمنية التي نُفِّذت تحت إشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، وبعد جمع المعلومات تأكد وجود مجهولين من الجنسية الأفريقية بمركز الشعف قرية آل يزيد.

وأوضح أن المجهولين كانوا “يتواجدون بالجبال والأودية، وبتمشيط جميع الأودية والجبال تم القبض عليهم بفضل الله”.

وأوضح أنه ضُبط في حوزتهم “(٤٧٩) حبة كبتاجون، وعدد سلاحين، وعدد (١٣٥) طلقة حية ضبط بلاطة حشيش تزن (٩٤٨) جراماً، وعدد (٧٢) قطعة حشيش ضبط (٩) عبوات سعة ٥.١ لتر مملوءة بمادة العرق المسكر”.

كما أكد أنه ضبط أيضاً عدد ثلاثة أشخاص سعوديين يقومون بتمويلهم ونقلهم، واتخذت الإجراءات اللازمة، وتم إرسال الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.