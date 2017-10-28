ضبط عصابة «خطف وسلب عامل محطة الوقود» بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة الى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الجناة يقومون بالاعتداء على عامل محطة تحت تهديد السلاح الأبيض وإركابه بالقوة الجبرية والاتجاه به إلى مكان غير معلوم ومن ثم سلبه وإخلاء سبيله و الهرب.

وأضاف أنه وبالنظر الى جرأة الجناة وتعديهم على النظام العام و الأنفس المعصومة، فقد استنفرت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة قواتها في سبيل تحديد هويتهم وضبطهم، ومن خلال تمشيط المواقع المشبوهة تم رصد المركبة مخبئة داخل استراحة شرق العاصمة الرياض.

وأوضح أنه وبوضع الاستراحة تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بتوفيق من الله عز وجل من القبض على أربعة متهمين (مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ) تطابقت أوصافهم مع ما هو متداول في المقطع كما استطاع المجني عليه التعرف عليهم من الوهلة الأولى و بمناقشتهم أقروا بارتكاب الحادثة كما أقروا بارتكاب عدد من جرائم السرقات المتنوعة الأخرى في عدد من أحياء العاصمة الرياض وجاءت أقوالهم متوافقة مع ما هو مقيد في سجل البلاغات موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأكد متحدث شرطة الرياض، أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.