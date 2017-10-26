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فريق جراحي بأملج يُنهي معاناة مواطنة تعرضت لالتواء نادر بالمبيض

فريق جراحي بأملج يُنهي معاناة مواطنة تعرضت لالتواء نادر بالمبيض
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق جراحي في مستشفى أملج العام في إنقاذ حياة مريضة بعد اكتشاف التواء نادر في المبيض.

وبينت صحة تبوك أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن استمرت معها على مدى أسبوع.

وبعد إجراء الفحص الطبي وتصوير الأشعة أظهرت النتائج وجود التواء نادر في المبيض، وقد قام فريق جراحي متخصص بإجراء عملية جراحية لها، حيث وجد التواء شديد في المبيض الأيسر أدى إلى انقطاع تدفق الدم وحدوث غرغرينا فتم استئصال المبيض والسيطرة على النزيف، وقدمت العناية الطبية اللازمة للمريضة بعد إجراء العملية وحالتها الصحية مستقرة – ولله الحمد.

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بورصة تواصل

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